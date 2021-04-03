/625429/نفرتيتي-السينما-المصرية-سوسن-بدر-تحسم-أمر-مشاركتها-في-موكب-نقل-المومياوات

خرجت الفنانة المصرية سوسن بدر عن صمتها وأعلنت عن عدم مشاركتها في حفل نقل المومياوات، رغم ملامحها الفرعونية وجلسات التصوير المتعددة التي خضعت لها، والتي ظهرت بها بملابس وفي أجواء على الطراز الفرعوني.

دوت الخليج يرصد تفاصيل القصة التي خرجت منذ ساعات لتشير إلى مشاركة الفنانة سوسن بدر في موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة.

سوسن بدر تنفي مشاركتها في موكب المومياوات الملكية

انتشرت خلال الساعات الماضية العديد من الأنباء التي أشارت إلى ترأس الفنانة سوسن بدر موكب المومياوات الملكية، الأمر الذي لاقى حفاوة بالغة من قبل جمهور السوشيال ميديا.

وقالت بدر خلال تصريحات صحفية، إنها ستتابع هذا الحدث التاريخي من خلال مشاهدة التلفزيون كباقي الشعب المصري.

وفي السياق ذاته، من المقرر انطلاق هذا الحفل العظيم اليوم 3 إبريل بعد ساعات قليله، وتتراوح مدة هذا الموكب من 40 إلى 45 دقيقة للوصول من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، وفي هذا الموكب سيتم نقل 22 مومياء منهم 18 ملك و 4 ملكات.

وسيشارك في هذا الحفل التاريخي عدد من نجوم ونجمات الفن: منهم هند صبري، أحمد حلمي، يسرا، آسر ياسين بجانب حسين فهمي، ومنى زكي.