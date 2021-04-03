تعرف علي قرارات اتحاد الكرة الجديده.. تفاصيل

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وافقت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على اكتفاء الأندية بتحاليل الدم "رابيد تيست" للاعبين قبل مباريات الدورى المصرى وذلك بعدما اشتكت الأندية من ضغظ المستحقات المالية.

المهددين داخل الأهلي قبل مباراة المريخ السوداني

وقد منح اتحاد الكرة للأندية حرية الأختيار في عمل مسحات كورونا أو “رابيد تيست” وفقا لإمكانيات كل نادي بعدما أبدى أغلب الأندية اعتراضهم على تحمل التكلفة المالية في مسحات كورونا للاعبين هذا الموسم قبل كل مباراة.

كما طلبت اللجنة الأدارية من اتحاد الكرة ظاتخاذ قرار لقاح كورونا لجميع اللاعبين بدلاً من المسحات لتخفيف المبالغ المالية.

وأخطر اتحاد الكرة الأندية أنه يقترح عدم قيد أي لاعب في الدوري مع بداية الموسم الجديد وذلك إللي بعد اتخاذه للقاح الكورونا ليكون كل نادي لديه شهاده لكل لاعب يريد قيده.

ومن ناحيه اخري قرر الاتحاد المصري لكرةالقدم منذ أيام برئاسة أحمد مجاهد زيادة المساهمة الشهرية لجمعية رعاية قدامى اللاعبين هذا الشهر بمقدار 100 ألف جنيه بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وقد عرض اتحاد الكرة على الأندية فى الاجتماع الأخير ضغط مباريات الدورى العام وإقامة مباريات كأس مصر بدون الدوليين، بهدف إنهاء الموسم الكروى فى أغسطس، ولكن رفضتة الأندية هذا الطلب فيمايجعل هناك احتمالية لاستمرار المسابقة حتى نوفمبر المقبل.

وفى حال انتهاء الموسم الكروى فى أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، سوف تقرر اللجنة الثلاثية إقامة الانتخابات فى نوفمبر المقبل بدلاً من أغسطس بداعى، عدم انتهاء الموسم وتصنيف الأندية.

أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية

فيما تحدث أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية من بضع ايام أن قائلاً: "الضغط والتعجل كانا السبب في غياب المواصفات المطلوبة في الفار، ومنحت مهلة للشركة لتصحيح كل الأخطاء لمدة 3 أشهر، ومن المفترض عقد جلسة الأسبوع المقبل مع مسؤولي الشركة".

ومباراتا الأهلي والزمالك في شهر رمضان لن يتم تأجيلهما نهائيًا وسيقاما في الموعد المحدد، وحسام البدري لم يطلب أي تغيير في الجهاز الفني، وكل ما أثير عاري تمامًا عن الصحة".

ومن المقرر أن تقام مباراتي الأهلي والزمالك، بالدور الأول والثاني من بطولة الدوري، في الثامن عشر من أبريل الجاري، والعاشر من مايو المقبل.

وأستكمل حديثة: "بطولة الدوري الممتاز كانت ستنتهي في نهاية سبتمبر المقبل، ولكن الأندية رفضت إستكمال الدوري بدون الدولين، كان انتهاء في اغسطس”