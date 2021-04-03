/625432/محمد-زين-الدين-يطالب-بأقسام-في-كليات-الهندسة-خاصة-بقيادة-القطارات

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك أقسام في كليات الهندسة متخصصون في قيادة قطارات السكة الحديد.

المؤهلات المتوسطة غير كاف لقيادة القطارات

وأشار النائب محمد عبدالله زين الدين، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن التدريب العملي لأصحاب المؤهلات المتوسطة غير كاف لتولي مسئولية قيادة القطارات، مشددا على ضرورة أن تكون هناك دراسة علمية مستفيضة بالإضافة إلى الجانب العملي.

وضع اشتراطات أعلى مستوى فى التعليم والتدريب

وقال زين الدين:” الطيار الذي يتولى مسئولية قيادة طائرة بها 200 راكب على سبيل المثال يكون له اشترطات على أعلى مستوى في التعليم والتدريب، بينما يتم الاكتفاء بالتعليم المتوسط في قيادة القطارات التي تتحمل مسئولية آلاف المواطنين في الرحلة الواحدة.

وأوضح عضو لجنة النقل بالبرلمان، أن التطور التكنولجي الهائل فيما يتعلق بالسكك الحديدية ومن بينها قيادة القطارات يتطلب أن يكون سائق القطار بدرجة علمية عالية بالإضافة إلى الخبرات العملية والتدريبية حفاظا على صحة المواطنين.

لجنة حقوق الإنسان

وفى سياق آخر، توجه وفد من لجنة حقوق الانسان، بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، لعقد سلسة اجتماعات وجوالات تفقدية لعدد من المراكز التي تندرج ضمن مبادرة حياة كريمة - المرحلة الأولي، حيث يلتقي الوفد البرلماني صباح غدا الأحد مع السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لعمل عرض تقديمي لابعاد المبادرة ومراحل تنفيذها.