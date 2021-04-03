خاص لـ «دوت الخليج».. النصر الإماراتي يسعى للحصول على خدمات أحمد فتحي

/625433/خاص-لـ-تحيا-مصر-النصر-الإماراتي-يسعى-للحصول-على-خدمات-أحمد-فتحي

بعد ظهور الأزمة بين أحمد فتحي الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، وتسريب عدم قناعة المدير الفني للفريق أروابارينا بمستوى اللاعب البدني، ومع وجود صدام حاد مع أحمد حسام ميدو المستشار الفني للفريق، يقترب اللاعب من الرحيل في نهاية الموسم بعد تهمش مكانتة داخل الفريق.

وينفرد موقع "دوت الخليج" بأول عرض رسمي وصل إلي أحمد فتحي وجاء عن طريق فريق النصر الإماراتي، من أجل الحصول على خدمات اللاعب في نهاية الموسم.

الفريق الإماراتي يحتل حاليا المركز الرابع في مسابقة دوري الخليج العربي الإماراتي، ويمتلك 42 نقطة حتي الأن وبعد مرور 23 جولة من عمر البطولة، ويبتعد بفارق 6 نقاط عن بني ياس المتصدر برصيد 48 نقطة.

الجدير بالذكر أن هاني سعيد قال في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز : " فريق الكرة يسعى لتحقيق أفضل النتائج خلال الفترة المقبلة، ومواصلة سلسلة الانتصارات المحلية والقارية " .

مفاضات أحمد فتحي للرحيل عن بيراميدز

وتابع :" اللاعبين تعاهدوا على العودة من المغرب بثلاث نقاط جديدة والفوز على الرجاء في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية "

وأكد :" كل ما يتردد من شائعات لضرب استقرار الفريق ووحدة لاعبيه لن تحقق مرادها، وانفي كل ما تردد عن تفكير المدير الفني لفريق الكرة في الاستغناء عن خدمات أحمد فتحي، فهو لاعب من طراز خاص ونجم كبير يتشرف النادي بوجوده بين صفوف لاعبيه " .

وشدد هاني سعيد أنه لا غنى عنه لتدعيم خط الدفاع، نظرا لخبراته الطويلة، وحاجة الفريق لمجهوداته خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الجميع داخل وخارج النادي يعلم العلاقة الرائعة التي تجمع فتحي بإدارة النادي وزملائه اللاعبين والجهاز الفني، واللاعب يبدل قصارى جهده مع الفريق في المباريات والتدريبات.

واختتم سعيد :" بالتأكيد أن البعض استفزه الانتصارات المتتالية للفريق محليا وقاريا في الفترة الأخيرة وبات يتعمد إطلاق شائعات لا أساس لها من الصحة في محاولة بائسة لضرب استقرار الفريق وتعطيل مسيرته ".

وكانت أنتشرت خلال الساعات الماضية أخبار حول تدهور العلاقة بين أحمد فتحي لاعب بيراميدز والنادي.