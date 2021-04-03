غادة عبد الرازق تثير الجدل في أحدث ظهور لها..والجمهور: "كفاية عمليات تجميل"..فيديو

/625437/غادة-عبد-الرازق-تثير-الجدل-في-أحدث-ظهور-لهاوالجمهور-كفاية-عمليات-تجميلفيديو

نشرت الفنانة غادة عبد الرزاق، مقطع فيديو لها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، لتثير حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية.

دوت الخليج يرصد الإطلالة التي أثارت الجدل للفنانة غادة عبد الرازق من مسلسل لحم غزال، وتعليقات الجمهور المختلفة.

غادة عبد الرازق تثير الجدل بين الجمهور

ظهرت غادة عبد الرازق بملامح مختلفة، حيث أثارت حالة من الجدل والتساؤلات من قبل متابعيها على مواقع التواصل الأجتماعى حول إن كانت خضعت لعملية تجميل جديدة.

طرحت غادة منذ ساعات قليلة البرومو الرسمي لمسلسها الجديد "لحم غزال"، وكتبت على الفيديو "البرومو الرسمى لمسلسل لحم غزال"، لتروج للمسلسل الذي من المقرر عرضه في رمضان 2021.

قصة مسلسل لحم غزال

يذكر أن الشركه المنتجة طرحت أكثر من بوستر دعائي ظهر من خلاله أبطال العمل بشكل منفرد، تدور أحداث المسلسل في بيئة اجتماعية شعبية وتلعب غادة دور فتاة من مجتمع شعبي تواجه العديد من المشاكل، وعدد من الخلافات تبدأ بين غادة وشقيقتها في العمل، بسبب عدم رضاها عن عملهنّ بعد أن تصبح غزال من الأثرياء.

الجدير بالذكر ، أن المسلسل من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامه، ويشاركها فى البطوله شريف سلامه، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، عارفه عبد الرسول، أحمد خليل، إيهاب فهمى ، رحاب الجمل، شريف دسوقى، وليد فواز وخالد محمود.

وكان آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل "سلطانة المعز" وشاركها فيها محمود عبد المغنى، محمد لطفى، محمد شاهين، دينا، والفنان القدير حسن حسنى.