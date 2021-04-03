وزير القوى العاملة يسلم 160 شهادة إتمام الدورات التدريبية بقنا

جدة - نرمين السيد - سلم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وأشرف الداودى محافظ قنا، اليوم السبت، 160 شهادة إتمام الدورات التدريبية للجنسين مجانا، منها 120 شهادة إتمام التدريب على مهن "التبريد والتكييف والكهرباء والسباكة، والمساحة" بمركز قفط، و40 شهادة إتمام التدريب على مهن "التفصيل والحياكة والسباكة المنزلية والكهرباء" بوحدة التدريب المتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة.





جاء ذلك على هامش زيارة الوزير، لتسليم بوالص تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بمحافظة قنا، بحضور نواب مجلسى النواب والشيوخ بقنا، والدكتور بركات حسانين مستشار شيخ الأزهر، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلى لعمال قنا والأقصر، وعبده هاشم مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، وأحمد عبدالوهاب القائم بعمل مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وقال الوزير، إن التدريب على المهن المذكورة يأتى نظرًا لحاجة المجتمع وتخفيفًا لحدة البطالة وتنمية القدرات ومهارات الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وأوضح سعفان، أن المديريات تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للراغبين فى العمل بمنشآت القطاع الخاص بعد انتهاء الدورات التدريبية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال للراغبين فى إقامة مشاريع بهم وتوفير مصادر التمويل المختلفة لتمويل مشروعاتهم، لإنشاء مشروعات صغيرة.

وكان الوزير، وجه مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بالمراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعى فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى، وأعمال التعقيم والتطهير اليومى للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.