وزير النقل من المنيا: لا مكان لأى مقصر فى العمل

جدة - نرمين السيد - استقبل أسامة القاضى، محافظ المنيا اليوم، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، فى إطار تفقد الوزير لمحطة السكة الحديد وورش الإضافية، كما سيلتقى الوزير بالسائقين والعاملين بها.





وأجرى الوزير جولة داخل محطة سكك حديد المنيا، حيث أكد خلال الجولة على ضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية لتحرك القطارات وعدم مخالفتها، للحفاظ على حياة المواطنين، وتوفير كل السبل لخدمتهم، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تطوير مرفق النقل بشكل متواصل.

ووجه الوزير، وفقا لبيان صحفى، بتجديد أى أرصفة متهالكة، كما طالب العاملين ببذل المزيد من الجهد، مؤكدا انه لا مكان لأى مقصر فى العمل، مشددا على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية سواء فى مبنى المحطة، أو داخل القطارات، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم المبنى بصفة مستمرة وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية.

واستمع الوزير، لشكاوى وملاحظات عدد من المواطنين بالمحطة، موجها جميع العاملين بالمحطة بضرورة الالتزام بقواعد العمل المنصوص عليها، والاهتمام بأعمال التطوير المستمرة للمبنى.

كما تفقد الوزير والمحافظ ورش الإضافية، حيث شدد على الاهتمام بصيانة ونظافة المعدات والانضباط والالتزام بمواعيد العمل، كما تابع ورش تركيب الزجاج وتفقد عدد من العربات عقب تطويرها.

وأكد محافظ المنيا أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى تنفيذ عدد من المشروعات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 2014، ومنها على وجه الخصوص قطاع النقل، حيث تم الانتهاء من 693 مشروعا بقطاع الطرق من أهمها محور سمالوط على نهر النيل بطول حوالى 24 كم وعرض 21 م بتكلفة 1.872 مليار جنيه، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الغربى، من القاهرة إلى المنيا، وما يخص محافظة المنيا مسافة 97 كم بتكلفة 1.200 مليار جنيه، لافتا إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ 23 مشروعا فى قطاع الطرق والنقل