قناة السويس: عبور جميع السفن المنتظرة بالمجرى الملاحى منذ جنوح إيفر جيفن

جدة - نرمين السيد - أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اكتمال عبور جميع السفن المنتظرة بالمجرى الملاحى للقناة، منذ وقوع حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة إيفر جيفن.





وأضاف الفريق أسامة ربيع، فى بيان للهيئة، اليوم السبت، أن إجمالى أعداد السفن المنتظرة بمنطقة البحيرات الكبرى والمدخلين الشمالى والجنوبى للقناة منذ وقوع حادث جنوح السفينة البنمية بلغ 422 سفينة بإجمالى حمولات صافية قدرها 26 مليون طن، مؤكدًا أن نجاح الهيئة فى عبور مثل هذا العدد من السفن والحمولات الضخمة فى وقت قياسى يعد إنجازًا جديدًا يضاف لقدرة الهيئة على إدارة المواقف الطارئة والتعامل مع الأزمات.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن التقارير الملاحية تسجل، اليوم، عبور المجموعة الأخيرة من السفن المنتظرة منذ الحادث وعددها 61 سفينة، كما تستقبل القناة 24 سفينة جديدة من السفن التى ترغب فى عبور القناة بعد انتظام حركة الملاحة بها، ليصل إجمالى عدد السفن العابرة 85 سفينة.

وشدد رئيس الهيئة، على أن العمل لم يتوقف ولو للحظة واحدة لضمان عبور جميع السفن المنتظرة بالمجرى الملاحى واستقبال طلبات عبور سفن جديدة، مشيدًا فى هذا الصدد بجهود رجال إدارة التحركات والمرشدين ودورهم البارز فى الحفاظ على انتظام حركة الملاحة فى القناة.

وسجلت حركة الملاحة بقناة السويس، اليوم السبت، عبور 85 سفينة بإجمالى حمولات صافية قدرها 4.2 مليون طن، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 35 سفينة بإجمالى حمولات صافية قدرها 2.7 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر 50 سفينة بالمجرى الملاحى الجديد للقناة، بإجمالى حمولات صافية قدرها 1.5 مليون طن.