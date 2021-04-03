صور.. نائب محافظ الجيزة تفتتح وحدة إسعاف مستشفى أم المصريين

جدة - نرمين السيد - افتتحت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، نقطة إسعاف مستشفى أم المصريين بالتعاون مع المجتمع المدنى، بحضور حاتم فراج رئيس جمعية رسالة نور على نور، وتيسير عبد الفتاح رئيس حى جنوب، والدكتور حسام الدين حسن مدير هيئة إسعاف الجيزة والدكتور ضياء عبد المولى مدير المستشفى.





وعلى هامش الزيارة، تفقدت نائب المحافظ بعض الأقسام والوحدات التى تم تطويرها بالمستشفى "استقبال الحوادث - وحدة قياس السمع المتطورة - غرف متابعة مرضى القلب"، مشيدة بالتطوير المستمر بمستشفى أم المصريين كإحدى أهم المستشفيات بمحافظة الجيزة لما تقدمه من خدمات طبية لأبناء المحافظة.

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