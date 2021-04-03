فيديوجراف: رمسيس الثانى.. روايات عن مسيرة الملك وباسبور باريس

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" رحلة الملك رمسيس الثانى من الميلاد إلى الوفاة وقصة جواز السفر. وينطلق مساء اليوم السبت موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بميدان التحرير، والتى مكثت به أكثر من قرن، لعرضها بمقرها الدائم داخل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط وسط تغطية إعلامية عالمية من خلال نحو 400 قناة تلفزيونية محلية وأجنبية على الهواء مباشرة.

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