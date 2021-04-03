جدة - نرمين السيد - ومن المقرر البدء فى المواعيد الجديدة، من أول أيام شهر رمضان الموافق يوم الثلاثاء 13 إبريل 2021 وبيانها كالتالى:- أولا: خط القاهرة / الإسكندرية قيام قطار 927 مكيف القاهرة / الإسكندرية الساعة 20.00 بدلا من الساعة 19.00 ويصل الإسكندرية الساعة 22.30. قيام قطار 928 مكيف الإسكندرية / القاهرة الساعة 16.00 بدلا من الساعة 18.00 يصل القاهرة 18.50. قيام قطار 926 مكيف الإسكندرية / القاهرة الساعة 19.30 بدلا من الساعة 19.00 يصل القاهرة 22.00. قيام قطار 23 مكيف القاهرة / الإسكندرية الساعة 17.30 بدلا من الساعة 17.25 يصل الإسكندرية الساعة 21.40. قيام قطار 572 سياحى الإسكندرية / بورسعيد الساعة 16.10 بدلا من الساعة 15.55 يصل بورسعيد 22.30. قيام قطار 31 إكسبريس القاهرة / الإسكندرية من محطة بركة السبع الساعة 19.42 بدلا من الساعة 19.59 يصل الإسكندرية الساعة 22.10. قيام قطار 32 إكسبريس الإسكندرية / القاهرة من محطة كفر الزيات الساعة 20.12 بدلا من الساعة 20.30 يصل القاهرة 22.15. ثانيا: خط القاهرة / بورسعيد قيام قطار 959 سياحى القاهرة / الإسماعيلية 17.20 بدلا من الساعة 17.45 يصل الإسماعيلية الساعة 20.20. ثالثا: خط طنطا / المنصورة قيام قطار 297 إكسبريس طنطا / المنصورة من طنطا الساعة 7.35 بدلا من الساعة 7.45 ووقوفه بمحطتى منية شنتنا عياش وصفط تراب يصل المنصورة الساعة 8.50. قيام قطار 59 ركاب طنطا / المنصورة من طنطا الساعة 13.40 بدلا من الساعة 13.00 يصل المنصورة الساعة 15.10 قطار 292 إكسبريس المنصورة / طنطا بمحطة صفط تراب يصل طنطا الساعة 14.45 رابعا: تعديل ميعاد قطار خدمات العباسية قيام قطار 2107 كوبرى الليمون / العباسية الساعة 8.45 يصل الساعة 9.05. قيام قطار 2018 العباسية / كوبرى الليمون الساعة 13.05 يصل الساعة 13.25. خامسا: تعديل ميعاد قطار خدمات التبين قيام قطار2103 التبين / القاهرة من التبين الساعة 13.30 يصل القاهرة الساعة 14.35. وبانتهاء شهر رمضان تعود جميع مواعيد القطارات السابقة لمواعيدها الحالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكة الحديد تعلن تعديل بعض مواعيد القطارات خلال شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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