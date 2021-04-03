غدا.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان صادر عن الشركة، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق: "بعض الشركات بطريق السد العالى، العجمى، الهانوفيل"، وذلك لحين انتهاء أعمال الإصلاح.

وأشار البيان، إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب أعمال إحلال وتجديد لخط المياه قطر 1000 مم أمام شركة إسكندرية للبترول بوادى القمر.

وطالبت الشركة، المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.