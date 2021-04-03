تبادل محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، الدروع، حيث أهدى الوزير درع الوزارة للمحافظ تقديرًا له على جهوده الحثيثة المبذولة في خدمة أبناء المحافظة، كما أهدى المحافظ درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديرًا له على جهده في الارتقاء بالعملية الإنتاجية من خلال توفير فرص عمل لذوي الهمم والعزيمة في إطار حياة كريمة، فضلا عن رعاية وحماية ومساعدة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين تسليم بوالص تأمين علي الحياة لهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعفان ومحافظ قنا يتبادلان الدروع في حفل تسليم بوالص التأمين للعمالة غير... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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