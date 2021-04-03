وزير النقل ومحافظ المنيا يعقدان لقاءا مع سائقي القطارات والعمال بمحطة السكك...

الوزير : تطوير جميع الإشارات وبخاصة الصعيد و لا تهاون مع المقصرين

شدد الفريق كامل الوزير، وزير النقل علي ضرورة التوعية والتثقيف للحفاظ علي سلامة وأمان الركاب، لافتا ان هناك إشارات كهربائية وعربات جديدة ضمن أعمال تطوير السكك الحديد وسيتم تطوير جميع الإشارات وخاصة طريق الصعيد والذي يعد من أطول الطرق حيث يبلغ حوالي ٩٠٠ كم.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع سائقي القطارات والعمال بمحطة سكك حديد المنيا، بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، حيث طالب ، بالتركيز الشديد خلال القيادة وضرورة مراعاة البعد الإنساني خلال السير على السكة الحديد، مناشداً إياهم ببذل قصارى الجهد في عملهم .

وأضاف أنه عقب الانتهاء من الإشارات سيتم تطوير خطوط الأضاحي مع تنفيذ ازدواج الخطوط، كما سيتم تطوير ورش صيانة العربات مع اختلاف المعدات حسب اختلاف نوع العربات.

وأكد أن العنصر البشري هو عماد السكة الحديد وبدونه لا نشعر بثمار أعمال التطوير، مناشدا السائقين، بضرورة الالتزام والانضباط، الى جانب انه يلزم تطوير السائقين وكافة العاملين بمنظومة السكة الحديد، للتعامل مع القطارات الحديثة ، إضافة لنشر التوعية والتثقيف للتعامل مع الجمهور بطريقة لائقة ووفقا لقواعد القانون ،ولفت الى انه لا تهاون مع المقصرين.

ناقش الوزير بعض المقترحات والأسئلة خلال اللقاء، منها مشكلة الباعة الجائلين داخل القطارات، واستمع لبعض المقترحات الخاصة بتطوير قطاع نقل البضائع، حيث سيجري التعاقد مع ٢٠٠٠ عربة قطار لنقل البضائع، ويهدف إلى تخفيف الضغط علي الطرق.

وكان وزير النقل قد بدأ جولته بمحافظة المنيا ، بتفقد محطة سكك حديد المنيا ، وورش الإضافية ، يرافقه محافظ المنيا ، حيث أكد خلال الجولة على ضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية لتحرك القطارات وعدم مخالفتها، للحفاظ على حياة المواطنين، وتوفير كل السبل لخدمتهم، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تطوير مرفق النقل بشكل متواصل.