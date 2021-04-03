السكة الحديد تعلن تعديل بعض مواعيد القطارات علي بعض الخطوط بمناسبة...

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتيسيرا علي جمهور الركاب خلال هذا الشهر العظيم قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل بعض مواعيد القطارات علي بعض الخطوط بما يتماشي مع مواعيد هذا الشهر الكريم إبتداءً من أول أيام شهر رمضان الموافق يوم الثلاثاء 13/4/2021 وبيانها كالتالي : أولا : خط القاهرة / الإسكندرية • قيام قطار 927 مكيف القاهرة / الاسكندرية الساعة 20.00 بدلا من الساعة 19.00 يصل الاسكندرية الساعة 22.30 • قيام قطار 928 مكيف الاسكندرية / القاهرة الساعة 16.00 بدلا من الساعة 18.00 يصل • القاهرة 18.50 • قيام قطار 926 مكيف الاسكندرية / القاهرة الساعة 19.30 بدلا من الساعة 19.00 يصل • القاهرة 22.00 • قيام قطار 23 مكيف القاهرة / الاسكندرية الساعة 17.30 بدلا من الساعة 17.25 يصل الاسكندرية الساعة 21.40 • قيام قطار 572 سياحي الاسكندرية / بورسعيد الساعة 16.10 بدلا من الساعة 15.55 يصل بورسعيد 22.30 • قيام قطار 31 اكسبريس القاهرة / الاسكندرية من محطة بركة السبع الساعة 19.42 بدلا من الساعة 19.59 يصل الاسكندرية الساعة 22.10 • قيام قطار 32 اكسبريس الاسكندرية / القاهرة من محطة كفر الزيات الساعة 20.12 بدلا من الساعة 20.30 يصل القاهرة 22.15 ثانيا : خط القاهرة / بورسعيد • قيام قطار 959 سياحي القاهرة / الاسماعيلية 17.20 بدلا من الساعة 17.45 يصل الاسماعيلية الساعة 20.20 ثالثا : خط طنطا / المنصورة • قيام قطار 297 اكسبريس طنطا / المنصورة من طنطا الساعة 7.35 بدلا من الساعة 7.45 ووقوفه بمحطتي منية شنتنا عياش و صفط تراب يصل المنصورة الساعة 8.50 • قيام قطار 59 ركاب طنطا / المنصورة من طنطا الساعة 13.40 بدلا من الساعة 13.00 يصل المنصورة الساعة 15.10 • وقوف قطار 292 اكسبريس المنصورة / طنطا بمحطة صفط تراب يصل طنطا الساعة 14.45 رابعا : تعديل ميعاد قطار خدما العباسية • قطار 2107 كوبري الليمون / العباسية الساعة 8.45 يصل الساعة 9.05 • قطار 2018العباسية / كوبري الليمون الساعة 13.05 يصل الساعة 13.25 خامسا : تعديل ميعاد قطار خدما التبين • قطار2103 التبين / القاهرة من التبين الساعة 13.30 يصل الساعة القاهرة الساعة 14.35 بانتهاء شهر رمضان المعظم تعود جميع مواعيد القطارات السابقة لمواعيدها الحالية. وكل عام والشعب المصري بكل خير وأعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكة الحديد تعلن تعديل بعض مواعيد القطارات علي بعض الخطوط بمناسبة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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