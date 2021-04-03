/625434/آية-مدني-موكب-المومياوات-حدث-عالمى-ويمزج--الحاضر-مع-عبق-التاريخ

أثنت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على التجهيزات التي قامت بها الدولة المصرية لنقل 22 من المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، والتي تم خلالها تجهيز عربات مخصصة مجهزة بأحدث الطرق العلمية الحديثة ومذهبة تليق بهذا المشهد العظيم.

روعة الحاضر مع عبق التاريخ

وأشارت عضو مجلس النواب، آية مدني، في بيان لها أن هذا الحدث العالمي العظيم النادر، يؤكد على قدرة مصر في صنع المستحيلات، ووصفت المشهد بأنه يمزج روعة الحاضر المصري، الذي يصنعه الرئيس السيسي مع عبق التاريخ، الذي كتبه هؤلاء الملوك والملكات، الذين تمتد أعمارهم لأكثر من 3000عام ليستحقوا أن يحتفي بهم ابنائهم بتباهي وتفاخر في مشهد جليل لن تتمكن أي دولة من أن تصنع مثيل له.

استغلال الموكب لتنشيط السياحة

وتابعت عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، آية مدنى:” إن أنظار العالم تتجه نحو هذا الحدث الضخم، لذلك وجب علينا إستغلاله بالطريقة الأنسب لتنشيط السياحة إلى جانب تعريف العالم بالـ22 ملك وملكة.

موكب المومياوات الملكية

وتنظم مصر اليوم حدث عالمي وهو "موكب المومياوات الملكية" ويضم الموكب الذهبي 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري.

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ومن المقرر أن يبدأ مسار الموكب من المتحف المصرى بميدان التحرير مروراً بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيى السيدة زينب ومصر القديمة وصولا لمتحف الحضارات.

هذا ويشهد العالم اليوم نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالقاهرة الى المتحف اقومي للحضارة بالفسطاط، فى موكب ملكي مهيب وباستخدام العجلات الحربية ، حيث سيتم نقل 22 مومياء منهم 18 لملوك و 4 لملكات تربعن على عرش مصر لعقود ، فى اطار حرص الدولة على تنسيط القطاع السياحي ودعم الدولة للقطاع ، لما يساهم به من نسبة كبيرة فى دعم الاقتاد المصري