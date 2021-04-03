/625435/كورونا-وعدم-إلتزام-وألفاظ-وإفلاس-مشاكل-تضرب-يوفينتوس

تتوالي العقبات في يوفينتوس الإيطالي بسبب الغيابات وعدم الإلتزامات من لاعبي الفريق، بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، والتي تفرضها سياسة كل دولة علي حسب عدد الإصابات.

نشرت صحيفة كوريري ديلي سبورت الإيطالية تقرير يفيد، بطلب نادي السيدة العجوز من لاعبي الفريق بالحصول علي نصف الراتب في ذلك الشهر، لحين يحل النادي أزمته المالية المتعرض لها في الوقت الحالي.

خضع الإيطالي بونوتشي مدافع الفريق لمسحة طبية صباح اليوم الخميس الماضي، وأظهرت نتيجتها بإصابته بفيروس كورونا، وتم عزل اللاعب في منزله وإبلاغ السلطات المختصة.

وذكرت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية صباح الخميس الماضي، أن ويستون ماكيني الأميركي لاعب وسط يوفنتوس، قد نظم حفلا في وقت سابق في منزله مع زملائه وأصدقائه في فترة التوقف الدولي، وكسر بذلك القواعد الحالية التي تمنع تنظيم حفلات خاصة في إيطاليا.

ومن الجدير بالذكر أن هناك شكوكا من خلال بعض التقارير الإيطالية حول إصابة لاعب ثالث من آرثر ميلو، وستون ماكيني وباولو ديبالا بفيروس كوروناز

يلتقي اليوفينتوس اليوم مع نادي تورينو في لقاء الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الإيطالي الممتاز، وتنطلق صافرة المباراة في السادسة مساء، علي ملعب أوليمبيكو دي تورينو.

ويغيب المخضرم جيجي بوفون حارس مرمي الفريق عن صفوف يوفينتوس في مباراة تورينو، بسبب لفظ قد تحدث به في مباراة الفريق أمام بارما في لقاء الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز، يدل اللفظ علي إزدراء الاديان.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل يوفينتوس المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 55 نقطة، من أصل 27 مباراة في هذا الموسم، حقق من خلالها 16 انتصار، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، في حين سجل من خلالها 54 هدف، وتلقت شباكة 23 هدف.

يحتل نادي تورينو المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة، من أصل 27 مباراة في هذا الموسم، حقق من خلالها 4 إنتصارات، وتعادل في 11 مباراة، وخسر في 12 مباراة، سجل من خلالها 39 هدف، في حين تلقت شباكة 50 هدف في هذا الموسم.