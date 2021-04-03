رئيس رياضة النواب: السيسي منح الريف قبلة جديدة بحياة كريمة «صور»

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يتفقد وفد من لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النائب محمود حسين، عدد من مراكز الشباب بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها رئيس الجمهورية، لتحسين مستوى الخدمات بالقرى.

محمود حسين: الرئيس السيسي منح قبلة الحياة للريف المصرى

وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة في تصريحات صحفية ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منح الريف المصري قبلة الحياة باطلاق تلك المبادرة، لافتا إلى أن اللجنة حريصة على رصد تلك الانجازات الكبيرة التى تحققت فى عدد من مراكز الشباب ضمن المبادرة الرئاسية.

محمود حسين: الزيارة تهدف إلى متابعة مراكز الشباب

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، محمود حسين، إن الزيارة التي تقوم بها لجنة الشباب والرياضة تهدف إلى متابعة عدد من مراكز الشباب، التي تقدم اعضاء مجلس النواب بطلبات احاطة بشأن نقص عدد من الخدمات بها، لافتا الي ان اللجنة ستعد تقرير مفضل عن نتائج اعمال الزيارة.

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وأوضح محمود حسين، عضو مجلس النواب، أن الزيارة التى تنطلق اليوم الاحد، ستستمر لمدة أربعة أيام، على أن يتم زيارة عدد من أندية محافظة الإسكندرية، غدا الأحد.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى أن اللجنة ستبدأ زيارتها بلقاء اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، للتعرف علي جهود المحافظة في دعم مراكز الشباب، وتعزيز سبل التعاون بين اللجنة والمحافظة، لينعكس ذلك التعاون على خدمة شباب المحافظة.

وأضاف رئيس اللجنة:” سنقوم بزيارة عدد من مراكز الشباب بالبحيرة، وهي مركز شباب المحمودية، ومركز شباب العطف ومركز شباب سيدي دمين بجناكليس، تحت الانشاء ومركز شباب زاوية صقر، والدي يقع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد الدكتور محمود حسين، على أن اللجنة ستتوجه لمحافظة الاسكندرية في ثاني أيام الزيارة، وستلتقي الدكتور محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كما ستتفقد اللجنة عدد من الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة، منها مركز شباب العامرية، وبرج العرب القديم، مركز شباب الجزائر، ومركز شباب بهيج.

وتابع :" اللجنة ستنهي زيارتها بتفقد ستاد الاسكندرية ونادي الاتحاد السكندري والنادي الاولمبي ومركز شباب الانفوشي والسيالة وسموحة والجياد.

ويضم وفد لجنة الشباب الذي يترأسه النانب محمود حسين رئيس اللجنة بكلا من النائب حسام غالي امين سر اللجنة - درويش مرعي حازم امام - محمد عمر طارق السيد - ولاء عبدالفتاح - خالد بدوي - هادية حسني - آية مدني والنائب محمود توشكي ‫وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة . كما شارك من نواب البحيرة محمد زين الدين حمدي ابو خشيم .محمد الحوفي