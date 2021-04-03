زيزو يصدر مشكلة لباتريس كارتيرون «صور»

أعلن أحمد السيد زيزو لاعب نادي الزمالك إصابته منذ قليل، بعد الصورة التي نشرها لقدمه عبر صفحته الرسمية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل، وقبل ساعات من مواجهة مولودية الجزائر ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .

ونشر أحمد السيد زيزو صورة لقدمه المصابة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لنشر الصور والفيديوهات “ انستجرام “، وعلق عليها قائلا : “ لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمدلله “ . قائمة الزمالك ووصل نادي الزمالك إلى دولة الجزائر مساء أول أمس، بقائمة اختارها المدير الفرنسي باتريس كارتيرون كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد . خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة . خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف . خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري .

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