/625440/لكل-واحد-نصيب-من-اسمه-روجينا-تشيد-بأخلاق-أصالة

نشرت الفنانة المصرية روجينا صورة للمطربة السورية أصالة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " انستجرام"، ولاقت الصورة إعجاب العديد من متابعيهما.

دوت الخليج يرصد آخر منشور لروجينا الذي مدحت من خلاله الفنانة أصالة، معربة عن حبها وإعجابها الشديد بأصالة.

روجينا توجه رسالة خاصة لأصالة

كتبت روجينا على الصورة التي نشرتها لأصالة، قائلة: "أصالة لكل واحد نصيب من اسمه وانتي قمة الأصالة والحنية والتواضع والمحبة لكل الناس والقلب اللي مفيش أحن منه".

وقالت روجينا ممتنة لأصالة على دعمها لها: "عمري ما هنسى انك اول واحدة طمنتيني وطبطبتي عليا ووقفتي جنبي بمنتهى الحب في تحقيق حلمي".

روجينا تكشف الشبه المتواجد بينها وبين أصالة

كما شبهت روجينا صوت أصالة بشخصيتها في مسلسلها الجديد "بنت السلطان"، قائلة: " صوتك بقيمته وقوته بيعبر عن شخصيتي في بنت السلطان".

وأضافت: " أصالة أنا واحدة من كتير بيحبوكي وبيحبوا احترامك لموهبتك وصوتك وفنك.. ربنا يديمها نعمة عليكي".

روجينا في أول بطولة مطلقة بمسلسل بنت السلطان

تنتظر الفنانة روجينا عرض مسلسلها الذي يحمل اسم “بنت السلطان” خلال شهر رمضان المقبل، لتخوض أول بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية من خلال مسلسلها الجديد لتدخل به منافسة شرسة بين المسلسلات الدرامية في رمضان.