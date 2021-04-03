/625442/محمود-سامى-التراجع-عن-نقل-مصنع-طلخا-يحافظ-على-حقوق-العمال

قال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، بمجلس الشيوخ النائب محمود سامى، إن قرار وزارة قطاع الاعمال اليوم بالتراجع عن قرار نقل مصنع شركة الدلتا للاسمدة إلى مدينة السويس، والاستقرارعلى تطوير المصنع بموقعه الحالى بمدينة طلخا بالقرار الصحيح، الذى يحافظ على فرص العمل للعمال بالمحافظة.

محمود سامى: المصرى الديمقراطى طلب إعادة النظر فى قرار المصنع

كما أوضح عضو مجلس الشيوخ، محمود سامى، فى تصريح له:” إن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى سبق وطالب فى بيان رسمى الوزارة بالتراجع وإعادة النظر فى قرار نقل المصنع.

محمود سامى: قرار وزارة قطاع الأعمال انتصار للعمال

واشاد عضو مجلس الشيوخ، محمود سامى، بقرار وزارة قطاع الاعمال، معتبر ما حدث هو انتصار للعمال والصناعة الوطنية، كما أنه يعبر عن موقف الحزب.

وقد صرح وزير قطاع الأعمال فى وقت سابق ان الوزارة حريصة على مصالح وحقوق العاملين، موجها بالإسراع في تنفيذ مشروع التطوير، الذي سينعكس بالإيجاب على أداء الشركة وكذلك العاملين بها، ويحقق التوافق البيئي التام.

والجدير بالذكر أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سبق وأصدر بيان شامل يطلب فيه إعادة دراسة الأمر مرة أخرى، بحيث تؤخذ كل الدراسات بعين الاعتبار وتراعي بالطبع الاعتبارات الخاصة بالفائدة الاقتصادية والبيئية، مع عدم إغفال الاعتبارات الاجتماعية الخاصة بالعمال وساكني المدينة العمالية.