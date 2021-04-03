/625443/ميلان-في-أخر-انفاس-المباراة-يخطف-نقطة-من-سامبدوريا
حسم التعادل مباراة إي سي ميلان وسامبدوريا بهدف مقابل هدف، في لقاء الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الإيطالي الممتاز، شهد علي اللقاء ملعب سان سيرو.
سجل هدف الشيف سامبدوريا فابيو كوالياريلا في الدقيقة الـ 57 من عمر المباراة، في حين سجل هدف ميلان ينس بيتر هاوجي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة في الـ 87 ليحسم نتيجة المباراة بالتعادل الإيجابي هدف لهدف.
موقف الفريقين في الدوري
يحتل إي سي ميلان المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 60 نقطة، من أصل 29 مباراة في هذا الموسم، حقق من خلالها 18 انتصار، وتعادل في 6 مبريات، وخسر في 5 مباريات، سجل من خلالها 54 هدف، في حين تلقت شباكة 34 هدف.
يحتل فريق سامبدوريا المركز العاشر في ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 36 نقطة، من اصل 29 مباراة في هذا الموسم، حقق من خلالها 10 انتصارات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 13 مباراة، سجل من خلالها 39 هدف، في حين تلقت شباكة 43 هدف.
في حين يتصدر فريق انتر ميلان الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 65 نقطة، من أصل 27 مباراة، حقق من خلالها 20 انتصار، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في مبارتين فقط في هذا الموسم، سجل من خلالها 65 هدف، في حين تلقت شباكة 26 هدف يف هذا الموسم.
وجاء تشكيل إي سي ميلان في المباراة :
في حراسة المرمي : جيانوليجي دوناروما
في خط الدفاع : أليكسيس ساليمايكريس _ سيمون كيير _ فيكايو توموري _ ثيو هيرنانديز
في خط الوسط : إسماعيل بن ناصر _ فرانك كيسي _ سامو كاستييخو _ هاكان تشالهان أوجلو
في خط الهجوم : رادي كرونيتش _ زالاتان إبراهيموفيتش
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