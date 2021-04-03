مفاجأت حفل رامي جمال وتامر عاشور بمهرجان الربيع.."صور"

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أحيا النجم رامي جمال ختام الليلة الثانية لموسم حفلات الربيع الذي أقيم داخل ساحة مركز المنارة للمؤتمرات بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية وسط إجراءات احترازية مشددة من الإلتزام بإرتداء الكمامات واستخدام الكحول الطبي.

دوت الخليجيرصد أبرز الصور واللقطات المختلفة لحفل رامي جمال وتامر عاشور في ختام الليلة الثانية لموسم حفلات الربيع.

حفل رامي جمال وتامر عاشور

صعد رامي على خشبة المسرح باغنية "بقالي سنين " وسط هتافات الإعجاب وحرص بعدها على تحية الجمهور قائلًا: "وحشتوني ووحشتني الحفلات"، ثم قدم أغنية "اتفضل امشي" التي نزل خلالها من علي خشبة المسرح لتقديمها وسط الجمهور ثم صعد بعدها لعدم تكدس المعجبين.

قدم رامي عدد كبير من أغانيه المميزة منها "ليالينا"، "سقف" و"مش كداب"، و"فترة مش سهلة"، و"اوعدينى"، "مش بمزاجك" و"قدامى"، و"سهرانالك عيونى"، وغيرها ممن طالب بها الجمهور.

مفاجأة حفل رامي جمال

كانت مفاجأة الحفل فقرة قدم رامي خلالها أغنية "اوعديني" مع المطرب أحمد جمال الذي توافق يوم ميلاده مع الحفل، لذا شارك رامي الجمهور غناء "هابي بيرثداي" .

أشعل رامي الأجواء من خلال دويتو "فترة مش سهلة" مع المطرب الشاب إسلام عرفه ونالت إعجاب الجميع.

تميز الحفل بتجهيزات لايف بمواصفات عالمية وهو ضمن موسم حفلات الربيع التي التي ينظمها الثلاثي إسلام عرفه ومحي الأشموني وعمر الأشموني والتي انطلقت منذ أسبوع ويختتم آخر حفلات الربيع الموسيقار العالمي عمر خيرت يوم الجمعه القادمة.