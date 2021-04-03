رئيس سياحة النواب: العالم يترقب انطلاق الرحلة الذهبية لملوك مصر القدماء

وأضافت النائبة نورا على، فى بيان صحفى، أن موكب المومياوات الملكية سيكون كله هيبة وحضارة، مضيفا أن أكثر من 60 دولة فى العالم ستنقل حدث موكب المومياوات اليوم السبت، كما أن أكثر من 400 قناة حول العالم ستنقل احتفالية كأنهم ملوك حاليين تخليدا لتاريخهم، مضيفة أن هذا الحدث فرصة كبيرة للترويج للسياحة المصرية باستخدام جميع وسائل الدعاية والتكنولوجيا الرقمية الحديثة فى عملية التعريف بالمقاصد السياحة المختلفة والأماكن السياحية المصرية فى جميع المحافظات ونبذه عن بعض المعلومات العامة عن الأثر فى ضوء جهود الدولة المصرية
وقالت رئيس لجنة السياحة والطيران بالنواب، إن العالم أجمع ينتظر هذا الحدث العالمى ليشهد قدرة الدولة المصرية على النجاح والاستمرار فى افتتاح مشروعات قومية عملاقة تسهم فى تنشيط حركة السياحة فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها العالم كله، بسبب جائحة كورونا، كما يهدف أيضًا حدث نقل المومياوات الملكية، إلى نشر معلومات جديدة لم تكن معروفة عن الحضارة المصرية القديمة.
وأضافت النائبة نورا على، أن هذا الحدث الهام سيكون له مردود إيجابى قوى على قطاعى السياحة والآثار وإظهار وجه مصر الحضارى والتاريخى فى ظل اتجاه الأنظار إلى عظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة والذى يبعث برسالة هامة للعالم والأنظار تلتفت لمصر بأنها بلد أمن وأمان واستقرار.
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