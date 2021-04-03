صور.. وزير النقل من المنيا: تطوير جميع الإشارات.. ولا تهاون مع المقصرين

جدة - نرمين السيد - شدد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على ضرورة التوعية والتثقيف للحفاظ على سلامة وأمان الركاب، لافتا إلى أن هناك إشارات كهربائية وعربات جديدة ضمن أعمال تطوير السكك الحديد وسيتم تطوير جميع الإشارات وخصوصا طريق الصعيد والذى يعد من أطول الطرق حيث يبلغ حوالى 900 كم.





جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع سائقى القطارات والعمال بمحطة سكك حديد المنيا، بحضور أسامة القاضى محافظ المنيا، حيث طالب بالتركيز الشديد خلال القيادة وضرورة مراعاة البعد الإنسانى خلال السير على السكة الحديد، مناشداً إياهم ببذل قصارى الجهد فى عملهم.

وأضاف، فى بيان صحفى، أنه عقب الانتهاء من الإشارات سيتم تطوير خطوط الأضاحى مع تنفيذ ازدواج الخطوط، كما سيتم تطوير ورش صيانة العربات مع اختلاف المعدات حسب اختلاف نوع العرباب، مؤكدا أن العنصر البشرى هو عماد السكة الحديد وبدونه لا نشعر بثمار أعمال التطوير، مناشدا السائقين بضرورة الالتزام والانضباط إلى جانب تطوير السائقين والعاملين بمنظومة السكة الحديد، للتعامل مع القطارات الحديثة، إضافة لنشر التوعية والتثقيف للتعامل مع الجمهور بطريقة لائقة ووفقا لقواعد القانون، ولفت إلى أنه لا تهاون مع المقصرين.

ناقش الوزير بعض المقترحات والأسئلة خلال اللقاء، منها مشكلة الباعة الجائلين داخل القطارات، واستمع لبعض المقترحات الخاصة بتطوير قطاع نقل البضائع، حيث سيجرى التعاقد مع 2000 عربة قطار لنقل البضائع، ويهدف إلى تخفيف الضغط على الطرق.

وكان وزير النقل، بدأ جولته بمحافظة المنيا ، بتفقد محطة سكك حديد المنيا، وورش الإضافية، يرافقه محافظ المنيا، حيث أكد خلال الجولة على ضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية لتحرك القطارات وعدم مخالفتها، للحفاظ على حياة المواطنين، وتوفير كل السبل لخدمتهم، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تطوير مرفق النقل بشكل متواصل.