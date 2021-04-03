/625447/بسبب-الأهلي-مصطفى-عبده-يعتذر-عن-عمله-في-غزل-المحلة

أصدر مصطفى عبده رئيس شركة كرة القدم بنادى غزل المحلة ، بيان رسمياً اليوم السبت ليعتذر عن عدم استطاعته في استكمال العمل كرئيس شركة كرة القدم في نادى غزل المحلة الرياضي .

و صرح مصطفي عبده اليوم السبت قائلا:" بعد تجربة ثرية .. يؤسفني أن أتقدم باعتذاري عن عدم استمراري في مهام عملي بنادي غزل المحلة ، قلعة وفخر الصناعة والرياضة المصرية ، وذلك لتعارضها مع عملي بقناة النادي الأهلي وصعوبة الجمع بينهما.

مضيفا " وأنتهز الفرصة وأتقدم بخالص شكري وتقديري لإدارة هذا النادي العظيم على شرف العمل والتعامل في كيان كبير منحني فرصة اكتسبت منها خبرات ادارية عظيمة ، وأتمنى أن أكون ساهمت ولو جزء صغير في عودة تروس فريق المحضر للدوران بنجاح ، من أجل استعادة هيبة أحد أكبر الأندية الجماهيرية التاريخ الكبير" .

غزل المحلة في الدورى

يستعد فريق غزل المحلة لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث يستضيف فريق سموحة يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب غزل المحلة .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع بجدول الدورى الممتاز برصيد 22 نقطة بعد فوزه فى خمس مباريات على المقاولون والزمالك وطلائع الجيش ووادى دجلة والإنتاج الحربى والتعادل فى سبع مباريات أمام الاتحاد السكندرى وأسوان وإنبى وسموحة والجونة والبنك الأهلى والإسماعيلى والهزيمة فى أربع مباريات أمام الأهلى والمصرى والمقاصة وسيراميكا كليوباترا .