/625449/إيناس-عبد-الحليم-تقترح-تطعيم-كبار-السن-فى-المنازل

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تطعيم كبار السن واصحاب الامراض المزمنة ممن لا يستطيعون الذهاب الى مراكز التطعيم، ان يتم فى بيوتهم حفاظا على اراحهم، وتجنبا للعدوى.

إيناس عبدالحليم: زحام شديد نتيجة عدم تنظيم مواعيد التطعيم

واستكملت عضو مجلس النواب، إيناس عبدالحليم:” هناك حالة من الزحام الشديد امام أماكن التطعيم بفيروس كرونا، نتاج عدم تنظيم مواعيد التطعيم وايضا عدم وجود اراشادات تنظيمية كافية للمواطنين، مما اسفر عنه العديد من الشكاوى التى وردت الينا نتاج ذلك.

و تشهد معظم نقاط وتمركزات وأماكن التطعيم حالة من التكدس والزحام الشديد بين تلك الفئة دون وجود أي نوع من أنواع الاجراءات الاحترازية أو الوقائية، التي يجب ان يتم إتباعها في مثل تلك الظروف من جانب القائمين على تلك العملية.

طوابير الحصول على اللقاح قنبلة موقوتة

هذا الأمر الذي قد يجعلنا امام بؤر جديدة لا قدر الله لإنتشار الفيروس نتيجة أن تلك الفئة هي الاكثر عرضة للإصابة بالمرض ، فبدلاً من أن تصبح تلك الطوابير التي تستهدف الحصول على اللقاح للقضاء على كوفيد 19 بداية طريق إقتلاعه من جذوره ، قد تكون القنبلة الموقوتة التي قد تنفجر في أي لحظة معلنة عن موجة جديدة قد تكون أكثر شراسة ممن سبقها من موجات كما سبق وأعلنت منظمة الصحة العالمية

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وأوضحت أ.د. ايناس عبد الحليم... أنه وأسوة بتطعيم شلل الاطفال مثلا... لا يوجد ما يمنع من ان يكون التطعيم فى المنازل لمن هم غير قادرين من اصحاب الامراض او كبار السن، كى نتقي شر العدوى، بدلا من اين يكون مكان التطعيم هو سبب عدواهم.

هذا وتجدر الاشارة الي وصول وفد برلماني مكون من رئيس لجنة حقوق الانسان النائب طارق رضوان وو هيئة مكتبة لجنة الاسكان، إلى محافظة سوهاج لعقد عدة اجتماعات لمتابعة سير العمل فى القري التي تضمنتها مبادرة حياة كريمة وتفقدها.

وكان الرئيس السيسي قد اطلق عدد من المبادرات الرئاسية لتوطير قري الريف المصري والقضاء على العشوائيات لتوفير حياة ادامية كريمة .