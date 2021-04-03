/625446/نورا-علي-موكب-نقل-المومياوات-له-مردود-إيجابي-على-السياحة-ويعكس-عظمة-الأجداد

أكدت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، على أن أنظار العالم تتجه للقاهرة وتترقب إنطلاق الرحلة الذهبية لأكبر وأضخم حدث أثري وسياحي عالمى على أرض الدولة المصرية، والذى سيبهر العالم في موكب ملكى مهيب يسجله التاريخ بأحرف من ذهب، وهو نقل 22 مومياء من ملوك وملكات مصر القدماء من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفساط، والذى يعد أكبر متحف للحضارة بالعالم، والوحيد من نوعه بالشرق الأوسط.

نورا علي: موكب المومياوات فرصة لترويج للسياحة

وأضافت النائبة نورا على، أن موكب المومياوات الملكية سيكون كله هيبة وحضارة، مضيفة أن أكثر من 60 دولة فى الالم ستنقل حدث موكب المومياوات اليوم، كما أن أكثر من 400 قناة حول العالم ستنقل احتفالية كأنهم ملوك حاليين تخليدا لتاريخهم، مضيفة أن هذا الحدث فرصة كبيرة للترويج للسياحة المصرية باستخدام جميع وسائل الدعاية والتكنولوجيا الرقمية الحديثة في عملية التعريف بالمقاصد السياحة المختلفة والأماكن السياحية المصرية في جميع المحافظات ونبذه عن بعض المعلومات العامة عن الأثر في ضوء جهود الدولة المصرية.

قدرة الدولة على النجاح والاستمرار

وقالت رئيس لجنة السياحة والطيران بالنواب، نورا على:” إن العالم أجمع ينتظر هذا الحدث العالمى ليشهد قدرة الدولة المصرية على النجاح والاستمرار في افتتاح مشروعات قومية عملاقة تسهم في تنشيط حركة السياحة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم كلة بسبب جائحة كورونا، كما يهدف أيضًا حدث نقل المومياوات الملكية، إلى نشر معلومات جديدة لم تكن معروفة عن الحضارة المصرية القديمة.

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وأضافت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة، أن هذا الحدث الهام سيكون له مردود إيجابى قوى على قطاعى السياحة والآثار وإظهار وجه مصر الحضاري والتاريخي في ظل اتجاه الأنظار إلى عظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة والذى يبعث برسالة هامة للعالم والأنظار تلتفت لمصر بأنها بلد أمن وأمان واستقرار.

هذا ويفصلنا ساعات قليلة عن اكبر حدث حضاري اثري فى العالم وهو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري القاهرة إلىى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط ، باستخدام العجلات الحربية فى اطار احياء التراث المصري القديم.