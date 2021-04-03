/625450/نزار-الفارس-يتعرض-لتهديدات-تجبره-على-اعتزال-تقديم-البرامج

نشر الاعلامي العراقي نزار الفارس صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، قائلًا: " أعلن لكم انسجابى من تقديم البرامج نهائيا دون ذكر الاسباب حجم الضغوطات كبير".

دوت الخليج يرصد الكواليس وراء قرار الاعلامي نزار الفارس واعتزاله تقديم البرامج، حيث أثار حالة واسعة من الجدل خلال الفترة الماضية وخاصة بعد حلقة الفنانة رانيا يوسف.

نزار الفارس يتعرض لأزمات تجبره على الاعتزال

تلقي “الفارس” بعض رسائل التهديدات بالقتل عبر حسابه على موقع التواصل الأجتماعي، ونشرها عبر خاصية القصص المصورة على انستجرام.

تعرض نزار الفارس إلى العديد من الازمات خاصة مع الفنانه رانيا يوسف بشأن الحلقة المثيرة للجدل، والتي فجّرت أزمة بشأن أسئلة وصفت بـ "الجريئة" أو "المحرجة” حتى وصلت لساحة القضاء.

قصة رانيا يوسف ونزار الفارس المثيرة للجدل

أكتفت رانيا يوسف بتوجيه شكاوي للمجلس الاعلى للإعلام ووزارة الإعلام، وأتهمت " الفارس" بالسب والقذف، ونوه المحامى الخاص بها فى التسجيلات الصوتيه بعدم إذاعة الجزء الخاص بـ "الحجاب" خلال لقاء الفنان والمذيع، ولم يعد ذلك الجدل الأول له، حيث أثار "الفارس" أيضًا حالة من الجدل بعد تقديم حلقته مع الراقصه"اليسار" بسبب الرقصات الجريئة مع تسريب عدد من الفيديوهات الخاصه لها ببدلة رقص جريئة.