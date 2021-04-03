/625452/خناقات-المليونيرات-الخلافات-تزداد-وبيراميدز-يقترب-من-السقوط

تتواصل الخلافات والأزمات داخل نادى بيراميدز ، بداية بما حدث مع المهدى سليمان في الفترة الأخيرة وقرارات نادى بيراميدز التى جاءت على النحو التالى : تغريم المهدى سليمان حارس مرمى الفريق ،بعدما خرق اللاعب الحظر الاعلامى المطبق على جميع اللعيبة ،وظهوره في احد البرامج التلفزيونية والادلاء ببعض التصريحات .

تصريحات الهانى سليمان

ابتعد المهدى سليمان عن المشاركة مع فريقه منذ بداية الموسم الجارى، حيث شارك منذ بداية الموسم في مباراة وحيدة ،وبعدما تعاقد النادى مع شريف اكرامى حارس مرمى النادى الأهلى السابق، لم يشارك المهدى في اى مبارة لفريقة ، مما اثار غضب المهدى سليمان وجعله يدلى بالتصريحات قائلا أن هناك تربصا به في ناديه، ولم يشتك مطلقا من قبل ولا حاليا، ودائما ما يحترم وجهة نظر المدير الفني.

مؤكدا على عدم مشاركته قائلا : لو العملاق الألمانى نوير جاء بيراميدز هذا الموسم لن يلعب، ولم تكن لدي أدنى مشكلة في عدم المشاركة، لكن يجب ألا يتحدثوا عنى بأسلوب غير لائق لكي أكون المخطأ أمام الناس".

وأضاف المهدي: "تحملت مسئولية أن الناس تهاجم بيراميدز بسبب ابتعادي عن المشاركة، رغم أنني كنت أتدرب بشكل يومي وأصل أول لاعب في التدريبات، وأعمل بشكل يومي حتى عندما تعرضت للإصابة لم اتأخر على النادى مطلقا، لكن هناك تربصا بالمهدي "

كشف سليمان ايضا ان استبعاده من المباريات ليس فنيا ،مشيرا الى أن هناك ازمات كثيرة حدثت في النادى ليس له دخل بها لكنه أجبر عليها ،

ولفت حارس بيراميدز إلى أنه منذ بداية الموسم تعرض للظلم بعد موسم مميز جدا، وكان يظهر بشكل قوي خلاله، بدليل وضعه في التشكيل المثالي لبطولة الكونفيدرالية، كما أنه لم يفتعل أي مشاكل على مدار 3 سنوات قضاها في بيراميدزفلم يتوقع ما يحدث به الأن .

وأوضح سليمان أن التويتة التي نشرها منذ فترة وأثارت ضجة ليست لها علاقة بالنادي، مؤكدا أنه لم يخطئ في أي شخص طوال عمره، ويشعر بالظلم مما يحدث له في بيراميدز.

وأشار إلى أنه جلب عرضا من الإسماعيلي والبنك الأهلي يوم 25 ديسمبر الماضي، وتم إنهاء الاتفاقات المالية، حيث يتقاضى مليوني ونصف جنيه مقابل إعارته 6 شهور قبل أن يبلغه بيراميدز بعدم رحيله يوم 31 يناير الماضي.

وختم الهاني سليمان حديثه بأنه شارك في آخر معسكر لمنتخب مصر، ولعب 36 لقاء الموسم الماضي، وكان معه أحمد الشناوي ويلعب على حسابه، وهذا أمر ليس بالقليل، ويؤكد أنه كان يبذل كل جهده ويؤدي المطلوب بشكل سليم.

أزمة أحمد فتحي

ونرى ما يحدث مع نجم النادى الأهلى السابق احمد فتحى بشأن عدم المشاركة في المباريات والحديث بينه وبين المدير الفنى لبيراميدز رودولفو أروابارين ،مما اثار الجدل على السوشيال ميديا حول الاستغناء عنه .

وصرح فتحى عبر اون تايم سبورت ان ما يحدث بينه وبين المدير الفنى ماهو الى تبادل وجهات نظر ولا صحة لما يتم تداوله وانه مواصل تدريباته مع بيراميدز ، وينتظر الفوز على نادى الرجاء المغربي .

جدير بالذكر أن هناك ازمات كثيرة تحدث داخل النادى بيراميدز وهذا الخلافات ما هى الا تواصل لمجموعة من الخلافات في سياق متصل كما حدث مع عبدالله بكرى ودونجا .

وقتها أوضح دونجا حقيقة ما يتردد عن وجود مشاكل داخل الفريق موضحا أن النتائج هي سبب كل هذه الأخبار المغلوطة التي تخرج وقت النتائج السلبية وإذا كانت النتائج أفضل فلن تكون هناك أي أخبار غير صحيحة والفريق يضم أفضل اللاعبين في مصر وتعاهدوا على المنافسة والقتال في كل مباراة وبطولة، ولاكن ما زالت النتائج السلبية تتوالى .