/625453/وست-بروميتش-يكسر-سلسلة-الإنتصارات-لتوخيل-مع-تشلسي-بهزيمة-تاريخية

تلقي تشلسي الهزيمة الأولي له تحت قيادة الألماني توماس توخيل من فريق وست بروميتش ألبيون، في لقاء الجولة الثلاثين من الدوري الغنجليزي الممتاز، بخماسية مقابل هدفين، وشهد علي اللقاء ملعب ستامفورد بريدج.

جاء وست بروميتش ألبيون تحت قيادة الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني المخضرم، ليكسر سلسلة الإنتصارات التي حققها فريق تشلسي بـ 13 مباراة تحت قيادة الألماني توماس توخيل، في جميع المسابقات.

تقدم فريق البلوز بنتيجة المباراة وسجل الهدف الأول لتشلسي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة الـ 27 من عمر المباراة، وجاء بالهدف الثاني ماسون ماونت للفريق في الدقيقة الـ 71 من عمر المباراة.

تلقي تيجو سيلفا البطاقة الصفراء الأولي في المباراة في الدقيقة الـ 5 ليأتي حكم المباراة ويشهر البطاقة الصفراء الثانية له في الدقيقة الـ 29 بعد تدخل قوي لتحمر ويغادر الملعب ويضع الفريق في موقف صعب ومكشوف في الجانب الخلفي.

ليستغل فريق الضيف تخلل دفاع الفريق اللندني، ويسجل الهدف الأول لفريق الضيف وست بروميتش، اللاعب ماثيو بيريرا في الدقيقة الـ 45 من عمر المباراة، وسجل الهدف الثاني المتألق في المباراة ماثيو بيريرا من نفس الدقيقة الـ 45 من عمر المباراة، وسجل الهدف الثالث كالوم روبينسون في الدقيقة الـ 63 ، وسجل الهدف الرابع مباي دياني في الدقيقة الـ 68 من عمر المباراة، ويأتي بلهدف الخامس كالوم روبيتسون في الدقيقة الـ 90 في أخر أحداث المباراة.

موقف الفريقين في الدوري

تجمد رصيد تشلسي عند الـ 51 نقطة، من أصل 30 مباراة، ليحتل بها المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل من خلالها 46 هدف، في حين تلقت شباكة 30هدف، حقق من خلالها 14 انتصار، وتعادل في 9 مباريات، وخسر في 7 مباريات هذا الموسم.

يحتل فريق وست بروميتش ألبيون المركز التاسع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة، من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 4 انتصارات، وتعادل في 9 مباريات، وخسر في 17 مباراة في هذا الموسم، سجل من خلالها 25 هدف، في حين تلقت شباكة 59 هدف.