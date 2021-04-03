/625455/المريخ-يسجل-الهدف-الثاني-في-شباك-الأهلي-فيديو

أحرز سيف الدين تيري لاعب المريخ الهدف الثاني لفريقه في مرمى الأهلي، في المباراة التي تقام على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية بالخرطوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في اللقاء الذي يسعى خلاله المارد الأحمر في حسم التأهل من خلال الفوز على صاحب الأرض.

وسجل رمضان عجم لاعب المريخ الهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي، في المباراة التي تقام على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية بالخرطوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في اللقاء الذي يسعى خلاله المارد الأحمر في حسم التأهل من خلال الفوز على صاحب الأرض.

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وأنطلقت صافرة بداية مباراة الأهلي و المريخ في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي يسعى خلاله المارد الأحمر في تحقيق المفاجآة والحصول على الثلاث نقاط من أجل حسم التأهل للدور القادم.

ويخوض الأهلي مواجهة مرتقبة أمام منافسه المريخ السوداني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، في مواجهة كلارك المدير الفني الإنجليزي لنادي المريخ.

أهداف المريخ السوداني في الأهلي

ودخل الأهلي مباراة المريخ السوداني بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف .

خط الوسط: آليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - جونيور أجايي.

خط الهجوم: محمد شريف - مروان محسن.

بينما يجلس على دكة البدلاء لمباراة المريخ السوداني كلا من: علي لطفي سعد سمير، أحمد رمضان "بيكهام"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، وليد سليمان، والتر بواليا.

وكان النادي الأهلي قد سافر للسوادن بقائمة أعلنها بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، لخوض مباراة المريخ السوداني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - على لطفي .

خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني - بدر بانون - سعد سمير.

خط الوسط: ناصر ماهر - أكرم توفيق - أليو ديانج - حسين الشحات - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - وليد سليمان .

خط الهجوم: مروان محسن - طاهر محمد طاهر - جونيور أجاي - والتر بواليا - محمد شريف.

بينما يدخل المريخ السوداني مباراة الأهلي بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: المصطفى. خط الدفاع: نمر- تمبش - كرنقو- بخيت. خط الوسط: ضياء الرشيد، رمضان الصاوي. خط الهجوم:توني، تيريخل.