/625457/في-سابقة-من-نوعها-أول-مسلسل-عربي-أبطاله-من-ذوي-القدرت-الخاصة

تخوض الدراما العربية تجربة فريدة من نوعها لإنتاج مسلسل عربي بشكل استثنائي جميع أبطاله من ذوي القدرات الخاصة، والذي يحمل اسم "القضية 404"، قصة واخراج محمد الانصاري, سيناريو وحوار رامز عباس,معالجة درامية محمود أبو بكر وأغنية التتر من من كلمات الشاعر خليل عز الدين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل القضية 404 الذي تم العمل على إنتاجه بعد ظهور مبادرة "عالم موازي للفنون المعاصرة".

قصة مسلسل "قضية 404"

نمت فكرة المسلسل عندما تم تأسيس مبادرة "عالم موازي للفنون المعاصرة"، التي تهدف إلى دمج الأشخاص من ذوي الهمم في عالمي الفن والميديا، فخاضت المبادرة هذه التجربة قبل ذلك ولكن من خلال عمل غنائي، حيث أنتجت أول كليب غنائي أبطاله من ذوي الهمم قبل عامين من الآن.

يمزج المسلسل ما بين الحقيقة والخيال من خلال تجارب أبطال المسلسل وأخرى مستوحاه من الخيال، وخلال أحداث المسلسل يتم مناقشة قضايا التنمر والتهميش، كما يدمج المسلسل بين أبطال يقفون لأول مرة أمام الكاميرا وأسماء لامعة في السوشيال ميديا منهم: محمد هشام وعمر شاور.

نجوم الفن يدعمون مسلسل "القضية 404"

الجدير بالذكر، أن الفنان تامر حسني دعم هذا العمل وأبطاله، وهو بالشئ المعروف من تامر الذي يحرص على توجيه أنظار جمهوره إلى تلك النماذج المختلفة التي تشع أملًا، حيث من المقرر عرض هذا العمل خلال موسم رمضان القادم عبر المنصات الرقمية.