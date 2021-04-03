محافظ بورسعيد: الميناء البرى الجديد نقلة نوعية فى الحركة المرورية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، أن ميناء بورسعيد البرى الجديد سيصبح المحور الأكبر فى المحافظة، بعد نقل جميع وسائل النقل البرى بين المحافظات إلى الميناء البرى الجديد، مؤكدا أنه نقلة نوعية فى الحركة المرورية داخل حى الضواحى.





وأضاف المحافظ، خلال تفقده للمشروع لمتابعة اللمسات النهائية اليوم السبت، أن المشروع سيصبح امتدادا لمحور30 يونيو، وجرى تصميمه على أحدث النظم والأساليب التكنولوجية بشكل يتناسب مع بورسعيد الحضارية الحديثة، مؤكدا أنه سيكون واجهة بورسعيد الحضارية أمام الزائرين. وتفقد المحافظ، خلال جولته، الشوارع المحيطة بمشروع الميناء البرى الجديد، فى إطار الاهتمام برفع كفاءة المنطقة وتخطيط الشوارع تماشيا مع المشروعات الجديدة بالمنطقة.

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