صور.. انتشار أمنى مكثف بميدان التحرير استعدادا لسير موكب الملوك

جدة - نرمين السيد - ويستقبل المتحف القومى للحضارة المصرية، اليوم السبت، المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير، فى موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد، ويبلغ عددها مومياء ملكية، ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستى الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتارى.

وكانت وزارة الداخلية قررت غلق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد، غد السبت، من الساعة 6 حتى الساعة 8.30 مساءً، فى إطار الاحتفال بالحدث العالمى بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

وشمل قرار الغلق جميع منافذ الدخول والخروج المؤدية إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وغلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل، وغلق كوبرى الجلاء فى الاتجاه القادم من الجيزة.