فيديوجراف: تحتمس الثالث.. إمبراطورية كبرى وجيش قوى وأسطول قادر

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" إمبراطورية تحتمس الثالث وتاريخه الحربى والسياسى. فى سياق آخر، أبرزت الصحف ووسائل الإعلام السويسرية المختلفة، اليوم السبت، الحدث الكبير الذى تشهده مصر من خلال موكب المومياوات، التى سيتم نقلها مساء اليوم إلى متحف الحضارة المصرية، وأفردت الصحف تفاصيل الموكب وأسماء ملوك وملكات الفراعنة الكبار الذين يشملهم الموكب اليوم.

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