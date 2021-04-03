صور .. إنشاء محطة تمويل سيارات بالغاز الطبيعى بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - تشهد مدينة بيلا، أعمال حفر لإنشاء أول محطة غاز طبيعى لتموين السيارات بالمدينة، بتوجيهات جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فى ظل اهتمام الدولة بنقل سيارات القطاعين الحكومى والخاص من التموين بالسولار إلى الغاز الطبيعى.





قال محافظ كفر الشيخ، إن إنشاء محطة تموين السيارات بالغار الطبيعى فى مدينة بيلا، يأتى فى إطار جهود الحكومة المتواصلة لتطوير تقنيات تحويل السيارات بالغاز الطبيعى لمواكبة استراتيجية الدولة من خلال وزارة البترول للتوسع فى استخدام الغاز بمختلف أنواع السيارات والمركبات. من جانبه، تابع المهندس أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، الأعمال الجارية لأعمال الحفر لإنشاء المحطة ضمن المشروعات القومية الجارى دراسة آليات تنفيذها حالياً من قبل وزارات الدولة المختصة تتضمن إحلال عدد كبير من مركبات النقل الجماعى بالقطاع الحكومى والقطاع الخاص العاملة بالسولار وتحويلها بماكينات تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين، وكذلك إنشاء عدد كبير من محطات التموين بالغاز الطبيعى فى مختلف المدن والمحافظات.

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