حماة الوطن يشيد باستعدادات نقل المومياوات الملكية.. ويعلن مشاركته فى الحدث

جدة - نرمين السيد - أشاد حزب حماة الوطن، بالاستعدادات الكبيرة لنقل المومياوات الملكية وحرص الدولة على إخراج هذا الحدث بصورة رائعة للعالم أجمع.



جدة - نرمين السيد - أشاد حزب حماة الوطن، بالاستعدادات الكبيرة لنقل المومياوات الملكية وحرص الدولة على إخراج هذا الحدث بصورة رائعة للعالم أجمع. وأعلن الحزب فى بيان صحفى، أنه سيشارك بعدد كبير من الشباب فى الاحتفالية الكبرى لنقل المومياوات من المتحف المصرى بالتحرير لمتحف الحضارة.

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