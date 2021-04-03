العنانى يلتقى نظيره اليونانى خلال زيارته للمشاركة فى موكب المومياوات

جدة - نرمين السيد - استقبل اليوم الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بمكتبه بالجيزة، هاريس ثيوشاريس"Haris Theoharis" وزير السياحة اليونانى، و نيقولاوس جاريليديس "Nikolaos Garilidis" السفير اليونانى بالقاهرة.





يأتى هذا اللقاء فى إطار الزيارة الحالية لوزير السياحة اليونانى لمصر تلبية للدعوة الرسمية التى تلقاها من الدكتور خالد العنانى للمشاركة فى حضور موكب المومياوات الملكية المقرر انطلاقه اليوم السبت 3 أبريل الجارى.

وقد حضر اللقاء المستشار عبد المحسن شافعى المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة، والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.

وخلال اللقاء تم مناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين فى مجال السياحة واستئناف الحركة السياحية بين البلدين، والحركة السياحة حول العالم، كما تم مناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك فى مجال السياحة البحرية Sea Cruises.

وخلال اللقاء، أكد وزير السياحة اليونانى على حرصه على المشاركة فى حضور موكب المومياوات الملكية، لافتا الى أنه فى زيارة لمصر لمدة 36 ساعة فقط للمشاركة فى حضور هذا الحدث الفريد.

وفى نهاية اللقاء، قام الدكتور خالد العنانى بإهداء وزير السياحة اليونانى، أحد المستنسخات الأثرية من إنتاج مصنع المستنسخات الأثرية الذى تم افتتاحه أواخر الشهر الماضى.

وفى سياق متصل، زار صباح اليوم، وزير السياحة اليونانى، وسفير اليونانى بالقاهرة، منطقة أهرامات الجيزة، حيث رافقهما خلال الزيارة المهندس أحمد يوسف، وكان فى استقبالهم الأستاذ أشرف محى الدين مدير عام آثار الهرم والذى قدم لهم شرحاً وافياً عن تاريخ المنطقة وآثارها.

كما اصطحبهم فى جولة بالمنطقة الأثرية بدأت بزيارة الهرم الأكبر من الداخل، ثم توجهوا الى منطقة البانوراما حيث حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية بها لتسجيل زيارتهم، واختتموا جولتهم بزيارة منطقة تمثال أبو الهول.

وخلال الجولة أعرب وزير السياحة اليونانى عن سعادته بزيارة الهرم الأكبر من الداخل العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا للعالم القديم، كما تسأل عن طريقة نحت تمثال أبو الهول وعن تاريخ التمثال.