وزيرة البيئة تتوجه إلى الإمارات للمشاركة فى الحوار الإقليمى للتغير المناخى

جدة - نرمين السيد - ويُعقد الحوار بمشاركة وفود رفيعة المستوى من دول الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة جون كيرى المبعوث الخاص لشؤون المناخ والمملكة المتحدة برئاسة ألوك شارما رئيس الدورة 26 لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ووفود دول البحرين والكويت والأردن والعراق وعُمان، لدعم جهود التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية ورفع الطموح، ومناقشة وتحديد أولويات العمل وخطة الطريق لأطر التعاون للخروج بنتائج فعالة من مؤتمر المناخ القادم COP26.

وتشارك الدكتورة ياسمين فؤاد، كمتحدث رئيسى فى جلسة التكيف مع آثار تغير المناخ، حيث ستعرض التجربة المصرية فى هذا المجال والرؤية الحالية والمستقبلية للدولة المصرية فى مجال مواجهة آثار تغير المناخ ، وتستعرض كذلك دور مصر مع انجلترا فى قيادة التحالف الخاص بالتكيف والمرونة والذى بدأ منذ 2019 وستتناول الجلسة تجارب المشاركين فى مجال التكيف وجهود صون الموارد الطبيعية فى ظل تأثيرات التغيرات المناخية.