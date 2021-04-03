حزب حماة الوطن يشيد باستعدادات الكبيرة لنقل المومياوات الملكية

أشاد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدى، بالاستعدادات الكبيرة لنقل المومياوات الملكية وحرص الدولة على إخراج هذا الحدث بصورة رائعة للعالم أجمع. وأشار الحزب في بيان صادر عنه اليوم، إلى إنه سيشارك بعدد كبير من الشباب في الاحتفالية الكبرى لنقل المومياوات من المتحف المصري بميدان التحرير لمتحف الحضارة. وأوضح الحزب بأن كوادره الشبابية سيتواجدون في المسيرات الفرعونية وفي نقاط تأمين مواكب الملوك والملكات. وأشار الحزب أن الحدث العظيم يبعث برسالة للعالم أجمع أن مصر تنعم بالأمن والاستقرار، ويؤكد على مدى قدرة مصر وقوتها على تجهيز مثل هذه الأحداث التى تخرج فى أبهي أشكالها.

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