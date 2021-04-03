/625458/قناة-مفتوحة-تنقل-مباراة-الزمالك-ومولودية-الجزائر-تعرف-على-التردد

يلتقي الزمالك مساء اليوم أمام مولودية الجزائر على ملعب 5 جيوليه، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز الأول في المجموعة وذلك بعد التعادل في مبارتين والخسارة أمام الترجي التونسي في مبارتين، وأصبح الفريق مهددا بتوديع دور المجموعت وذلك بعد الصعود لنهائي البطولة العام الماضي .

وأعلنت قناة نخب التابعة للتليفزيون الجزائري، وهي قناة أرضية جزائرية تبث عبر القمر الصناعي نايل سات، وستقوم بإذاعة المباراة اليوم، دون البحث عن القنوات المشرف لمشاهدة المباراة .

تردد القناة الأرضية الجزائرية

تردد 11680 أفقي

معدل الترميز 27500

الشفرة biss 1100001100000000

قائمة الزمالك

سافر باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك بقائمة ضمت كلا من :

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد .

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة .

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف .

خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري .

تشكيل الزمالك المتوقع اليوم

من المتوقع ان يبدأ باتريس كارتيرون المباراة بالتشكيل الآتي :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل .

خط الدفاع : محمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام .

خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي، ويوسف أوباما أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو .

المهاجم : حميد أحداد .