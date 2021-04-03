/625459/سياحة-النواب-الموكب-الذهبى-رسالة-للعالم-بحجم-الأمن-والاستقرار

أكد أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران، أن أنظار العالم تتجه نحو مصر، اليوم، لمتابعة حدث نقل المومياوات، من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة، لافتًا إلى أن الحدث سيكون بمثابة عُرس عالمي وتاريخي وُيليق بمصر وحضارتها، وسيكون له مردود قوي في الترويج لمصر وإبراز مكانتها الحضارية، و سيتحاكى عنه العالم.

استثمار الحدث فى الترويج للسياحة

وثمّن عضو مجلس النواب، أحمد إدريس، في بيان صحفي له، بجهود وزارة السياحة والآثار التي تعمل بأقصى جهد للاستفادة من الحدث والترويج بصور وفديوهات تخص الحدث والاهتمام بنقل الحدث لكل الدول بعدة لغات تصل إلى 14 لغة، مطالبًا هيئة تنشيط السياحة، بالعمل على استغلال هذا الحدث الذي لم يتكرر منذ عام 1881 واستثماره جيدًا في الترويج للسياحة، من خلال وكالات السياحة بالخارج، وإنتاج أفلام دراما وثائقية عنه، ونشرها عبر خطوط الطيران والقنوات، ومنصات إنتاج ومشاهدة الأفلام العالمية، وصفحات ترشيحات السفر عبر الإنترنت.

أحمد ادريس:موكب المومياوات سيعيد إحياء السياحة الثقافية

وأشار إلى أن هذا الحدث، سيعيد إحياء السياحة الثقافية، وسيعطي ضوء أخضر لمنظمي الرحلات السياحية خاصة في أوروبا للبدء في تنظيم رحلات سياحية لمصر وإدراج هذه المتاحف وخاصة المتحف الكبير ضمن البرامج السياحية.

الاحتفالية رسالة للعالم بأمن واستقرارا مصر

وأوضح عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، أن الاحتفالية رسالة إلى العالم بأسره حول حجم الأمن والاستقرار الذي تعيشه مصر بفضل الرئيس السيسي، ودرسًا للجميع على قدرة المصريين على البناء والعمل وتحدي الظروف والتحديات، التي يمر بها العالم، لنكون نموذجًا دوليًا يُدرس.

أقرأ أيضا:محمود سامى: التراجع عن نقل مصنع طلخا يحافظ على حقوق العمال

تجدر الإشارة إلى أنه وصل وفد برلماني الي محافظة سوهاج ، مكون من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، وهيئة مكتب لجنة الاسكان ، لعقد عدد من الاجتماعات لمتابعة سير اعمال مبادرة حياة كريمة بالمحافظة ضمن المرحلة الاوةلي للبمادرة .

وكان الرئيس السيسي قد اطلق عدد من المبادرات الرئاسية للتخفيف عن كاهل المواطنين من اعباء الحياة ، وتوفير حياة ادامية كريمة ، وتحقيق اهداف التنمية المستدامة2030 التي تسعي الدولة لتحقيقه.