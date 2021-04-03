/625460/الشباب-والرياضة-بالبرلمان-يشيدون-بالانشاءات-الحديثة-بالجيزة-ويؤكدون-قبلة-حياة-للريف-وإنجاز-جديد

أبدى وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، سعادتهم بحجم الانشاءات الموجودة بمحافظة الجيزة، مؤكدين على أنه لم يكن يخطر على بال أحد أن نجد مراكز شباب تضاهى في خدماتها أندية المدن.

هذا وحرص وفد من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، محافظة البحيرة، وأعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على التقاط الصور السيلفي، مع أطفال قرية «علي مبارك» بوادي النطرون.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي تقوم بها لجنة الشباب اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين، لعدد من مراكز الشباب بمحافظة البحيرة.

وطالب الدكتور خالد بدوى، عضو لجنة الشباب والرياضة، من مسئولي مركز الشباب، على ضرورة الحفاظ على الأمانة التي استأمنهم عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن تلك الأمانة هي للحفاظ علي النشء وعلي المنشآت التي انفقت عليها الدولة ملايين الجنيهات.

رياضة البرلمان تتفقد مراكز الشباب بالبحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

وكان وفد من لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النائب محمود حسين، تفقد عدد من مراكز الشباب بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها رئيس الجمهورية، لتحسين مستوى خدمات القرى.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة في تصريحات صحفية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منح الريف المصري قبلة الحياة باطلاق تلك المبادرة، لافتا إلى أن اللجنة حريصة علي رصد تلك الانجازات الكبيرة، التي تتحقق في عدد من مراكز الشباب ضمن المبادرة الرئاسية.

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن الزيارة التي تقوم بها لجنة الشباب ، تهدف ايضا لمتابعة عدد من مراكز الشباب التي تقدم اعضاء مجلس النواب بطلبات احاطة بشأن نقص عدد من الخدمات بها، لافتا الي ان اللجنة ستعد تقرير مفضل عن نتائج اعمال الزيارة.

وأوضح محمود حسين، عضو مجلس النواب، أن الزيارة التي ستبدأ اليوم الاحد ستستمر لمدة اربعة ايام ، علي ان يتم زيارة عدد من اندية محافظة الاسكندرية غدا الأحد.

وأشار عضو مجلس النواب، محمود حسين، إلى أن اللجنة ستبدأ زيارتها بلقاء اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، للتعرف على جهود المحافظة في دعم مراكز الشباب، وتعزيز سبل التعاون بين اللجنة والمحافظة، لينعكس ذلك التعاون على خدمة شباب المحافظة.

وأضاف النائب محمود حسين:” اللجنة ستقوم بزيارة عدد من مراكز الشباب بالبحيرة، وهي مركز شباب المحمودية ،مركز شباب العطف مركز شباب سيدي دمين بجناكليس ،تحت الانشاء ومركز شباب زاوية صقر والدي يقع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

واكد الدكتور محمود حسين ،ان اللجنة ستتوجه لمحافظة الاسكندرية في ثاني ايام الزيارة وستلتقي الدكتور محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، كما ستتفقد اللجنة عدد من الاندية ومراكز الشباب بالمحافظة، منها مركز شباب العامرية ،برج العرب القديم ،مركز شباب الجزائر ،ومركز شباب بهيج .

وتابع :" اللجنة ستنهي زيارتها بتفقد ستاد الاسكندرية ونادي الاتحاد السكندري والنادي الاولمبي ومركز شباب الانفوشي والسيالة وسموحة والجياد .

ويضم وفد لجنة الشباب الذي يترأسه النانب محمود حسين رئيس اللجنة بكلا من النائب حسام غالي امين سر اللجنة - درويش مرعي حازم امام - محمد عمر طارق السيد - ولاء عبدالفتاح - خالد بدوي - هادية حسني - آية مدني- محمود توشكي ‫وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة .