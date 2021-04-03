/625461/تعرف-على-سبب-خناقة-الشناوي-ومحمد-هاني-في-الملعب-فيديو

نشب منذ قليل خلاف ومشادة كلامية بين محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وقائدة، ومحمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأحمر، وذلك تزامنا مع انتهاء الشوط الأول من مباراة الأهلي والمريخ السوداني التي تجري أحداثها الآن .

حدثت تلك المشادة بعدما نتقد محمد السناوي أداء محمد هاني بعنف، خاصةً بعد تأخر الأهلي بنتيجة هدفين نظيفين في أحداث الشوط الأول من المباراة التي تلعب ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا ، لكن سرعان ما تدخل عمرو السولية وعدد من لاعبي الفريق لتهدئة الأمور قبل الاتجاه لغرف الملابس .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على سبب خناقة الشناوي ومحمد هاني في الملعب (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.