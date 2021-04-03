/625463/بسمة-بوسيل-تستعيد-ذكرياتها-مع-والدها-الراحل

نشرت مصممة الأزياء والمغنية المغربية المعتزلة بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني صورة قديمة تجمعها بوالدها من صندوق الذكريات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام، والتي ظهرت بها وهي في خلال مرحلة طفولتها وشباب والدها الراحل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل المنشور الآخير لبسمة بوسيل، والتي تتوجه خلاله بالدعاء لوالدها الراحل، وبكلمات مؤثرة علقت بوسيل على الصورة قائلة "يارب استودعك قبراً ضم قلبي وروحي وأغلى ما فقدت".

بسمة بوسيل تدعو لوالدها الراحل

وتابعت “بوسيل” داعية: "اللهم أنر قبر أبي بنور الجنة، اللهم ارحم أبي اللذي بات في قبره وحيداً.. ربي اجعل أعماله مؤنسة له واجعله ينام قرير العين مطمئنن برضالك وعفوك يارب، اللهم ارحم أبي واغفرله".

نجوم الفن ينعون والد بسمة بوسيل

علق عدد من النجوم على الصورة الآخيرة لبوسيل، يتقدمون فيها بالدعاء لوالدها من أبرزهم الفنانة درة، حيث علقت قائلة: "الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبرك يا حبيبتي".

كانت قد أعلنت بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، وفاة والدها، حيث نشرت صورة لها ولأطفالها تجمعها معه، معلنة وفاته في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة.

كتبت “بوسيل” رسالة مؤثرة لترثي والدها، قائلة: “راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة انه هو اللي كان حياتي كلها ... ربنا يرحمك يا اغلى من روحي يا اطيب اب في الدنيا ... ان لله وان اليه راجعون”.