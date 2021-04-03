/625466/محمد-منير-يفاجأ-جمهوره-بـ-انا-مصر-ويؤكد-الموكب-يستحق-إيقاف-المرور

أعرب الكينج محمد منير، عن فخره بمشاركتة في موكب نقل المومياوات الملكية الذهبية، الذي سيقام بعد ساعات قليلة وسط حالة من الأنبهار و السعادة، لتقديمه أغنية الحفل "أنا مصر".

دوت الخليج يرصد تصريحات الفنان محمد منير حول أغنيته الجديدة التي سيطرحها أمام العالم أجمع في موكب المومياوات الملكية.

أغنية محمد منير في موكب المومياوات الملكية

قائل محمد منير: "لي الشرف وفخور جدًا بالمشاركة في حفل نقل المومياوات بأغنية (أنا مصر)، والحفل يستحق إيقاف المرور من أجل الفراعنة".

وأضاف “منير” في تصريحات صحفية: “العالم سوف يكشف مصر الجميلة بتاريخها العريق من خلال هذا الحدث العظيم الذى فخر لكل شخص يشارك فيه”.

أمير طعيمة يروج لأغنية الكينج

نشر أمير طعيمة صورة بصحبه منير وكشف عن انطلاق هذه الأغنية من قبل، حيث انهالت عليه التعليقات من قبل متابعيه ممن أكدوا على تشوقهم لطرح الأغنية، وانتظار عرضها في حفل موكب المومياوات الملكية.

حظي هاشتاج #موكب_المومياوات_الملكية على الكثير من التداولات بين تغريدات رواد موقع التدوينات القصير "تويتر"، اليوم السبت، وتصدر الهاشتاج الترند في مصر، انتظارًا للحدث الأثرى الأبرز في العالم، حيث أعرب عدد كبير من رواد الموقع عن تشوقهم ورغبتهم في متابعة الحدث وانتظارهم له بشدة، مشيرين إلى أن مصر ستكون في قلب العالم اليوم، وأنه سيتم إعادة مجد الحضارة المصرية القديمة بشكل حديث، يليق بعظمة حضارة الأجداد.