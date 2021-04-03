/625465/الأهلي-يخطف-تعادلا-مثيرا-أمام--المريخ-السوداني

انتهت احداث اللقاء بنتيجة 2/2 لصالح المريخ السوداني أمام فريق الأهلي في مباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الشوط الأول: الأهلي يتأخر بهدفين دون رد أمام المريخ

الهدف الأول للمريخ عن طريق رمضان عجب لاعب المريخ السوداني من رأسية تسكن شباك محمد الشناوي حارس الأهلي في الدقيقة الـ25 برئسة صاروخية ، تشبابك بين لاعبين الأهلي والمريخ في الدقيقة ال27 بعد تدخل قوي من لاعب المريخ السوداني علي المدافع أيمن أشرف لاعب المارد الأحمر فيما خرج اللاعب يتلقي الإسعافات الأوليه.

الهدف الثاني سيف الدين تيري لاعب المريخ السوداني في الدقيقة 26

فرصة ضائعة من محمد شريف لاعب الأهلي في الدقيقة 47، خروج أجاي ودخول طاهر محمد طاهر، ووالتربواليا بديلاً لـ مروان محسن مع بدية الشوط الثاني.

فرصة ضائعة من المريخ السوداني في الدقيقة 65، خروج محمد شريف ودخول وليد سليمان في الدقيقة ال67 ـ خروج أليوديانج ودخول بديلاً حسين الشحات في الدقيقة الـ في68 في ضغظ شامل من فريق المريخ السوداني علي مرمي الأهلي ، في الدقيقة 77 بطاقة صفراء لحارس المريخ السوداني ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة الـ80عن طريق بدر بانون حيث أحرز الهدف الأول للمارد الأحمر.

الهدف الثاني للأهلي عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة الـ90

التبديل الثاني لصالح المريخ السوداني في الدقيقة 83،

إصابة محمد الشناوي حارس مرمي الاهلي في الدقيقة الرابعة ولكن إستكمل اللقاء ، تدخل قوي من محمد الرشيد لاعب المريخ علي مروان محسن في الدقيقة السادسة.

فرصة ضائعه من الأهلي امام المرميمي ومازال التعادل السلبي مستمر حتي الأن في الدقيقة الـ15 خطاء من بدري بانون علي لاعب المريخ ناصر نادي في الدقيقة الـ19، بطاقة صفراء لمحمد الرشيد لاعب المريخ بعد تدخل قوي علي محمد افشة لاعب الأهلي في الدقيقة الـ22

تدخل قوي في الدقيقة ال41 من لاعب المريخ السوداني علي أيمن اشرف لاعب الأهلي

إصابة محمد الشناوي حارس مرمي الاهلي في الدقيقة الرابعة ولكن إستكمل اللقاء ، تدخل قوي من محمد الرشيد لاعب المريخ علي مروان محسن في الدقيقة السادسة. فرصة ضائعه من الأهلي امام المرميمي ومازال التعادل السلبي مستمر حتي الأن في الدقيقة ال15.

خطاء من بدري بانون علي لاعب المريخ ناصر نادي في الدقيقة الـ19، بطاقة صفراء لمحمد الرشيد لاعب المريخ بعد تدخل قوي علي محمد افشة لاعب الأهلي في الدقيقة الـ22 .

ودخل الأهلي مباراة المريخ السوداني بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف . خط الوسط: آليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - جونيور أجايي. خط الهجوم: محمد شريف - مروان محسن

بينما يجلس على دكة البدلاء لمباراة المريخ السوداني كلا من: علي لطفي سعد سمير، أحمد رمضان "بيكهام"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، وليد سليمان، والتر بواليا