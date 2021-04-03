/625469/سيمبا-يواصل-التحليق-في-صدارة-المجموعة-علي-حساب-فيتا-كلوب

انتهت مباراة فيتا كلوب الكونجولي وسيمبا التنزاني، لصالح سيمبا بأربع أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الخامسة من المجموعة الاولي لدوري أبطال أفريقيا، شهد علي المباراة الملعب الوطني.

تحصل سيمبا التنزاني 6 نقاط من فيتا كلوب، في المجموعة الاولي، بتحصيل نقاط مبارتي الذهاب والإياب، في حين انتهت مباراة الذهاب لصالح الفريق التنزاني بهدف نظيف دون رد.

سجل الهدف الاول لفريق سيمبا التنزاني لويس ميكيسوني في الدقيقة الـ 30 من عمر المباراة، وجاء هدف سيمبا الثاني في الدقيقة الـ 45 عن طريق اللاعب كلانوس شاما، وجاء الهدف الثالث للفريق في الدقيقة الـ 66 من عمر المباراة عن طريق اللاعب لاري بواليا، وجاء الهدف الرابع في الدقيقة الـ 84 بأقدام اللاعب كلانوس شاما.

في حين سجل الهدف الوحيد لفريق فيتا كلوب الكونجولي، اللاعب زومانغا سوز في الدقيقة الـ 32 من عمر المباراة.