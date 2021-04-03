فيديو.. العنانى: قرار نقل المومياوات الملكية ليكون لدينا أكثر من متحف هام

وخلال لقائه مع محمد على خير، خلال التغطية الخاصة لقناة المحور للحدث الأسطورى "موكب نقل المومياوات الملكية"، أوضح العنانى، أنه تم الانتهاء من تطوير كافة الطرق والميادين التى ستشهد نقل المومياوات الملكية.
وأوضح أن المومياوات المنقولة تضم أعظم ملوك مصر القديمة فى التاريخ.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن تكلفة إنشاء المتحف القومى للحضارة بالفسطاط بلغت مليارى جنيه، فيما تكلف المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به نحو 20 مليار جنيه.
ولف العنانى إلى أن هناك أكثر من 400 قناة فضائية محلية ودولية ستنقل احتفالية موكب نقل المومياوات، فيما ستنقل 60 دولة الحدث على مستوى العالم.
ونوه إلى أنه من المقرر الانتهاء من المتحف المصرى الكبير بنهاية العام الجارى، مبينا أن حفل الافتتاح سيشهد حضور مشاهير العالم.
وأكد العنانى أن المتحف الكبير سيكون أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة فى العالم، مشيرا إلى أن هناك شركة مصرية تتبع وزارة الآثار تصنع كل المستنسخات الأثرية، كما أن لدينا أكبر معامل لترميم الآثار فى الشرق الأوسط.
وقال وزير السياحة والآثار إلى أن سعر تذكرة الدخول للمتحف القومى للحضارة بـ 60 جنيها، وللطلاب بـ 30 جنيها، وذوى القدرات الخاصة مجانًا، كما أن هناك تخفيض بنسبة 50% على سعر تذكرة الدخول للمتحف القومى للحضارة خلال أول 14 يوما.
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